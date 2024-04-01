DSÖ: "Hastanelerinde 25 kişi hayatını kaybetti"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze’deki Şifa hastanesinde 18 Mart’tan bu yana devam eden çatışmalar sebebiyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 28 hastanın gerekli bakım hizmetlerini alamadıklarını ifade etti. Ghebreyesus açıklamasında, “18 Mart'ta hastanenin kuşatma altına alınmasından bu yana 21 hasta hayatını kaybetti. Gazze'deki Şifa hastanesinden bir sağlık çalışanı tarafından bildirilen güncellemelere göre hastane çevresinde çatışmalar devam ediyor. 107 hasta, hastane yerleşkesi içinde, gerekli sağlık desteği, tıbbi bakım ve malzemeden yoksun, yetersiz bir binada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

“HER 15 KİŞİ İÇİN SADECE BİR ŞİŞE SU KALDI”

Ghebreyesus, "Hastalar arasında 4 çocuk ve gerekli bakım araçlarından yoksun 28 kritik hasta bulunmaktadır. Hastalar ve çocuklar için çocuk bezi, idrar torbası, yaraları temizlemek için su yoktur. Birçoğunun yaraları enfeksiyon kapmış ve susuz kalmış durumda. Dünden bu yana her 15 kişi için sadece bir şişe su kaldı. Son derece sağlıksız koşullar ve su eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar yayılmaktadır. Yiyecek son derece sınırlıdır - bu durum, durumları kötüleşen diyabet hastaları için potansiyel olarak hayati tehlike arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada DSÖ çalışanlarının yardım ulaştırmak üzere bulunduğu El- Aksa hastanesinde ise, İsrail’in hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

NETANYAHU: GÜÇLERİMİZ ŞİFA’DA ÖRNEK BİR FAALİYET GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün düzenlediği basın toplantısında Şifa hastanesi ile ilgili olarak, "IDF ve ISA'nın Şifa'daki eylemini takdir etmek istiyorum. Geçen hafta güçlerimiz orada örnek bir şekilde faaliyet gösterdi. Şifa, Hamas için ana terör komuta merkezi haline geldi. Üst düzey komutanlar dahil 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdiler ve yeni teröristler de teslim oldu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hastane yok, burası terörist sığınağıydı" dedi.