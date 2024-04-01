01 Nis 2024 - 10:20- Gündem G:

"MHP seçmeni cumhur ittifakına oy vermemiş"

Gazeteci Deniz Zeyrek Çalar Saat programına konuk oldu. Burada açıklamalar yapan Zeyrek, Karadeniz bölgesi için dikkat çeken sonuçların Zonguldak'tan geldiğini ifade etti.

"MHP seçmeni cumhur ittifakına oy vermemiş" mask

31 Mart yerel seçimleri son buldu ve Türkiye genelinde %99,82'si açıldı. Çalar Saat programına konuk olan Gazeteci Deniz Zeyrek, seçim sonuçlarını yorumladı. Zeyrek, yorumlarında Karadeniz bölgesinde en şaşırtıcı sonucun Zonguldak'tan geldiğini ifade etti

Zeyrek konuşmasında Zonguldak'ta MHP seçmeninin Cumhur İttifakına oy vermediğini , Zonguldak'ın önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

Zeyrek'in yorumu şu şekilde; "Zonguldak bana 80'li yıllardan beri her zaman önemli gelir. Geçen dönem AK Parti'ye geçmişti. Bu dönem geri aldılar, MHP seçmeni Cumhur İttifakı adayına oy vermemiş" 

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01 Nis 2024 - 10:20 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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