"MHP seçmeni cumhur ittifakına oy vermemiş"

31 Mart yerel seçimleri son buldu ve Türkiye genelinde %99,82'si açıldı. Çalar Saat programına konuk olan Gazeteci Deniz Zeyrek, seçim sonuçlarını yorumladı. Zeyrek, yorumlarında Karadeniz bölgesinde en şaşırtıcı sonucun Zonguldak'tan geldiğini ifade etti.

Zeyrek konuşmasında Zonguldak'ta MHP seçmeninin Cumhur İttifakına oy vermediğini , Zonguldak'ın önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

Zeyrek'in yorumu şu şekilde; "Zonguldak bana 80'li yıllardan beri her zaman önemli gelir. Geçen dönem AK Parti'ye geçmişti. Bu dönem geri aldılar, MHP seçmeni Cumhur İttifakı adayına oy vermemiş"