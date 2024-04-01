Tunceli'de Konak, başkan seçildi

Tunceli'de Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'li Cevdet Konak seçildi; 4 ilçede CHP, 2’sinde AK Parti, 1’inde ise Sol Parti kazandı. Tunceli’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığı'na DEM Parti’li Cevdet Konak seçildi. İlçelerde ise CHP’li 4 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 2, Sol Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Ovacık’ta CHP’li Mustafa Sarıgül, Pülümür’de CHP’li Müslüm Tosun, Mazgirt’te CHP’li Ümit Tayhava, Nazımiye’de CHP’li Ali Emrah Tekin, Pertek’te AK Parti’li Recai Vural, Çemişgezek’te AK Parti’li Enes Somyürek ve Hozat’ta Sol Parti’li Aydın Kaya, seçimin galibi oldu.

Cevdet Konak Kimdir?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hozat ilçesinde tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan Konak, evli ve 3 çocuk babasıdır.