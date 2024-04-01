Siirtliler Safiye Alağaş'ı seçti

Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre; Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'li Safiye Alağaş seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 5 aday seçimi önde tamamlarken, DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazandı. Eruh’ta AK Parti’li Cevher Çiftçi, Pervari’de AK Parti’li Teyyar Özcan, Tillo’da AK Parti’li İdham Aydın, Şirvan’da AK Parti’li Necat Cellek ve Baykan’da Ekrem Erdem ile Kurtalan’da DEM Partili Ali Rıza Bingöl, seçimin galibi oldu.
Safiye Alagaş Kimdir?
1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesi Erkent köyünde doğdu. 1993 yılında ailesiyle birlikte Adana'ya göç etti. İlk, ortaokul ve liseyi Adana'da okuyan Alağaş, 2008 yılında muhabir olarak göreve başladı. Alağaş, 17 yıl boyunca gazetecilik mesleğini sürdürdü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.