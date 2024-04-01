Muğla'da büyükşehir ve 11 ilçeyi CHP aldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Ahmet Aras seçildi. 13 ilçeden 2'sinde AK Parti 2, 11'inde ise CHP belediye başkanlığı kazandı.

Muğla'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP adayı Ahmet Aras seçildi. İlçe belediye başkanlıklarından 2'si AK Parti, 11'i ise CHP'nin oldu. Kavaklıdere'de AK Parti'li Mehmet Demir, Seydikemer'de AK Parti'li Önder Akdenizli, Menteşe'de CHP'li Gonca Köksal, Bodrum'da CHP'li Tamer Mandalinci, Ula'da CHP'li Mehmet Caner, Köyceğiz'de CHP'li Ali Erdoğan, Ortaca'da CHP'li Evren Tezcan, Dalaman'da CHP'li Sezer Durmuş, Fethiye'de CHP'li Alim Karaca, Yatağan'da CHP'li Mesut Günay, Milas'ta CHP'li Fevzi Topuz, Marmaris'te CHP'li Acar Ünlü ve Datça'da CHP'li Aytaç Kurt seçimin galibi oldu.

Ahmet Aras Kimdir?

1970'te Bodrum'da doğdu. Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun olan Aras'ın, 1992-1993 arasında Konya'da başlayan mesleki kariyeri, 1993-1996 yıllarında 3 yıl görev yaptığı ve üsteğmen rütbesini aldığı Ardahan'da devam etti. 1996'da Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanan ve görevi dolayısıyla 1996-2000 yıllarında Bodrum'da bulunan Aras, 2000'de Zara Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atandı ve bu görevi sırasında yüzbaşı rütbesini aldı. 2004 yılında ise Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanan Aras, 2008'e kadar devam eden bu görevini binbaşı rütbesini alarak tamamladı.2008 yılından 2011 sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı kadrosunda görev yapan Aras, 2012 yılında Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosova Force'a (KFOR) atandı ve NATO madalyasına layık görüldüğü bu görevi sırasında yarbay rütbesini aldı. 2013'te Bodrum'a dönerek turizm sektörüne giren Aras, 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Aras, evli ve 2 çocuk babası.