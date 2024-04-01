01 Nis 2024 - 09:11 - Asayiş

Ankara'da Bozdoğan operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi." dedi.