- Asayiş

Ankara'da Bozdoğan operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi." dedi.

Ankara'da Bozdoğan operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

# içişleri bakanı, Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü

01 Nis 2024 - 09:11 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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