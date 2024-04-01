Neden yogaya başlanmalı?

Yaptığı birçok çalışma ile Türkiye’de yoganın büyük bir ivme kazanmasını sağlayan Çetin Çetintaş, çalışmaları ve eğitim programları aracılığı ile 15 yılı aşkın süredir sadece Türkiye’de değil, dünya çapında binlerce insanın hayatına dokunuyor.

Yoganın; zihin, beden ve ruhun uyumunu sağlayan eşsiz bir deneyim olduğunu söyleyen Çetin Çetintaş: ’Zihnimizi biz kontrol etmediğimizde bizim yerimize başkası kontrol eder. Zihnimiz düşünce kalıpları yani modifikasyonlarla çalışır. Etrafımızdan duyduğumuz gördüğümüz deneyimlediğimiz şeyler aracılığıyla bu kalıpları yaratırız. Zihin üzerine çalışmadığımızda hangi kalıpların yaşamımıza yön verdiğini dahi fark edemeyiz. Bu yüzden yoga pratikleriyle zihnimizi kontrol altına almak yani disipline etmek önemlidir. Aksi taktirde yaşadığımız hayat bize aitmiş gibi gelse de kendimiz olmaktan uzak bir hayat yaşarız. Bedenimiz zihnimizi kontrol etmeden önce kendimize temas etmek için kullandığımız ve kendimiz dediğimiz şeyi somut olarak deneyimlediğimiz ilk alandır. Bu yüzden yoga pratikleri aracılığıyla; bedenimiz üzerine çalışmak, kendimizi bilmek, anlamak, içimizdeki gücü uyandırmak ve yaşamı anlamak müthiştir.’ ifadelerine yer verdi.

‘Doğru nefes alıp vermek hastalıklardan yüzde 90 koruyor’

Yoga pratiği bize bir mola verme ve kendi iç dünyamızı keşfetme fırsatı sunduğunu söyleyen Çetintaş: Doğduğumuz ilk günden beri nefes alırız fakat nasıl nefes alıp verilmesi gerektiğinin üzerine çok düşünmeyiz. Oysa günümüz biliminin de söylediği doğru nefes alıp vermek, başlı başına bizi hastalıklardan yüzde 90 koruduğu üzerine. Yoga derki, nefes senin kontrolünde değilse zihin de senin kontrolünde değildir. Dolayısıyla nefesimizin üzerine çalıştıkça sinir sistemimizi regüle eder ve duygularımızı kontrol etmeye başlayarak düşüncelerimizi yönetmeye başlarız. Nefesini hakim olan zihnine de hakimdir diyebiliriz. Beslenme şeklimiz ne kadar uyuduğumuz ne kadar strese maruz kaldığımız, hormonlarımız gibi birçok konu düşüncelerimizi doğrudan etkiler. Yoga pratikleri bütün iç etmenleri kontrol altına alabileceğimiz ve dış etmenlere karşı tepkimizi yönetebileceğimiz bir varlık hali ortaya çıkarırız.’ açıklamasında bulundu.