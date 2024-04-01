Kütahya’da CHP’li Kahveci kazandı

Kütahya’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 29’unu alan CHP'nin adayı Eyüp Kahveci belediye başkanlığını kazandı. İlçelerin 3’ündü CHP, 1’inde Yeniden Refah Partisi, 6’sında MHP, 2’sinde ise AK Parti kazandı.
EYÜP KAHVECİ
1968 yılında Ordu’da doğan Eyüp Kahveci, ilköğretimini ve lise öğretimini Ordu Kabadüz okulunda tamamladı. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden mezun oldu. 2012 yılında Eyüp Kahveci Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’ni kurdu. Kütahya Genç İş Adamları ve Yöneticileri Derneği üyesi olan Kahveci, evli ve 2 çocuk babası.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.