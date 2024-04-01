Gürer: “Suyumuzu doğru kullanmalıyız”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemiz su fakiri. İçme suyunu da sulama suyunu da doğru kullanmak zorundayız. İç Anadolu'da 300'e yakın ‘Obruk’ oluştu. Nedeni ise yeraltı suları çekiliyor. Kuraklık etkisi ile tarımda daha çok yeraltı suyunun çekilmesi ile su seviyesi düşüyor, düşmelerle obruklar oluşuyor. Önümüzdeki süreçte içme suyunda, sulama suyunda sorun yaşamamak için suyu doğru planlamalı ve doğru kullanmalıyız. Vahşi sulamadan vazgeçilmeli, modern sulama yöntemleri ile sulama yapılmalı. Damlama ve yağmurlama sistemi geliştirilmelidir. Kuyu ruhsatları olmayanlara dahi kredi verilerek, onların yağmurlama ve damlama gibi modern yöntemlerle sulama yapması sağlanmalıdır. Tarımda su çok önemli ve verim artırıcıdır, ama giderek sulama suyunun azalması gıdada da sorunların oluşmasına neden olacaktır. Ülkemizin çoğu bölgesinde göller kurudu. Mevsimsel değişimler nedeniyle suda sorun var. Suyumuzu doğru kullanalım, doğru tüketelim. Özellikle de tarımda suyu doğru planlamak zorundayız,” diye konuştu.

25 YILDA 3 KAT SU TÜKETİMİ ARTACAK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevcut su tüketimi nüfus artışı ve kullanım alanları dikkate alınarak yapılan çalışmalarda tüketimin üç kat artacağı öngörülmektedir. Sulu tarım alanlarının artırılması, sanayi ve endüstride su tüketim artışı ve nüfus artışı ile içme suyu tüketim artışı dikkate alındığında 50 yıllık bir süreçte suyun bugünkü yaklaşımlar sürdürülür ve gerekli önlemler alınmazsa soruna dönüşeceği öngörülmektedir Sulanabilir alanların %75’inin yer üstü sularından karşılanmasına rağmen son yıllarda kuraklık etkisi ile yeraltı sularına yönelişler de artmıştır. Kapalı sistem sulama ile ilgili yeterince sistem düzenlemesi sağlanmamış olması da buharlaşma ve kaçak kayıplara da neden olmaktadır. Su sorunu milli eğitimden çiftçi eğitimine kapsamlı ele alınması şart bir konudur. Tarım yanında sanayi gelişimi su tüketimini artıracağı da bir gerçektir. Su-Gıda-Enerji-Ekosistem ilişkisi bu bağlamda dikkatle izlenmelidir. Yeryüzüne doğrudan çıkan suların boşa akması önlenerek mutlak değerlendirilmeli ve yer altı suları ile tarım yapılan bölgelerde modern sistemlerle sulama yanında daha az suya ihtiyaç duyan ürünler yetiştirilmesi önceliklenmelidir. Suyumuzu doğru kullanmak zorundayız.” diye konuştu.