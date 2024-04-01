Okuyan: "Tepki oyları CHP'de toplandı"

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, erken yerel seçim sonuçlarını soL TV’de değerlendirdi.

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aday olduğu Kadıköy’de beklentilerinin altında oy aldıklarını kaydeden Okuyan, bu durumun CHP’nin Türkiye genelindeki yükselişiyle beraber değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Okuyan’ın değerlendirmesi şöyle:

“CHP’nin özellikle büyükşehirlerde elde ettiği oy oranı hesaba katıldığında Kadıköy’de bu kadar yüksek oyla belediyeyi kazanması şaşırtıcı değil. Kendi açımızdan neden bu kadar düşük oy alındı Kadıköy’de, bunun muhasebesini yapacağız.

Türkiye’de bu seçimlerde bir sessiz tepki ortaya çıktı. Son genel seçim sonrası kötüleşen ekonomik durum, insanların AKP’ye dönük çok olumsuz bir değerlendirme içerisinde olduğunu ortaya çıkartıyor. Oyun büyük partilerde toparlandığını görüyoruz. CHP’nin belki de tarihinin en yüksek oylarından birini aldığını görüyoruz.

'Sokaktaki ilgi sandığa yansımadı'

CHP’nin her zaman ciddi bir seçmene sahip olduğu Kadıköy’de oylar CHP’ye kaydı. Türkiye’deki genel eğilim buraya da yansıdı. Biz bu değerlendirmeyle yetinecek değiliz. Neden büyük beklenti yarattık, sokakta inanılmaz bir ilgi vardı çalışmalarımıza, ciddi biçimde örgütlendik de bu süreç içerisinde. Ama sandığa hiçbir şekilde yansımadı. Bunun nedenlerini değerlendireceğiz.

Oyların genel olarak CHP’de toplandığını görüyoruz. Örneğin Altılı Masa’daki partilerin yok olma noktasına geldiğini görüyoruz.”

'Son sandık sayılana kadar Defne'de yarışın parçasıyız'

Defne’de seçim sonuçlarının henüz netleşmediğini belirten Okuyan, başa baş geçen seçimde yüksek bir oy aldıklarını, hâlâ sandık başında olduklarını aktardı.

“Bizim elimizdeki verilere göre çok az farkla CHP önde. Burada da çok ilginç bir tablo var. Defne’de belediye başkanlığında oylar CHP ve TKP’de toplanmış durumda. Türkiye genelinde gördüğümüz eğilim Defne’de de geçerli. Diğer üçüncü dördüncü partilerin oyları çok düşük. Henüz daha sandıkların tamamındaki oyları işleyebilmiş durumda değiliz ama elimizdeki verilere göre sandıkların yüzde 85’inin açıldığı binin biraz üzerinde bir fark var iki parti arasında. Kapanmayacak bir fark değil. Sonuna kadar değerlendirme içerisinde olacağız. Gerçekten üzülürüz bu oranlarla Defne’de seçimi kaybedersek. Oylarımızın peşinde olacağız, sandıkların başında duruyoruz. Yüksek bir oy aldık. Beklediğimiz bir şeydi bu. Başa baş geçeceğini öngörüyorduk. Bu noktadan sonra kaybedersek buna üzüleceğiz ama mücadelemize tabi ki devam edeceğiz. Defne’de bizim açımızdan şu an seçim bitmiş değil. Son sandıklar sayılana kadar Defne’deki yarışın parçasıyız.”

Ortaya çıkan tablonun CHP ile sol arasındaki ilişkiye dair bazı ipuçları verdiğini kaydeden Okuyan, “CHP ile çok fazla iç içe geçen bir görüntü verdi sol. TKP buna karşı hem mücadele etti, hem bunun dışında durdu, durmaya devam edecek. Madem sol CHP’ye yancı gibi duruyor o zaman CHP’ye oy veririm tercihi gerçekleşmiş gözüküyor” dedi.

'Dört kişiyi çok konuşacağız'

Merkez Komite toplantısının ardından kapsamlı bir değerlendirmenin kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyen Okuyan’ın seçimlere ilişkin genel değerlendirmesiyse şöyle: “Şu anda Türkiye’nin önümüzdeki döneminde 4 kişiyi çok konuşacağız. AKP’nin üstünde bir desteği var Erdoğan’ın ama AKP içerisindeki gerilim artacaktır. Hakan Fidan gibi isimlerin önemi artacaktır. Belki AKP içerisindeki Numan Kurtulmuş’la daha Amerikancı diye tanımlanan ekibin sesi daha fazla çıkabilir. Muhalefet cephesinde İmamoğlu ve Yavaş çok ciddi güç kazandı. Bir de şimdi CHP olgusu var. Partiler önemsizleşiyor, kişiler ön plana çıkıyor diyoruz ama uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yüksek bir oy oranı elde eden CHP var. CHP’nin Türkiye’de muhalefet diye tanımlanan tablodaki oyların önemli bir bölümü topladığını görüyoruz.