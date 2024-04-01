- Gündem

Hatay'da hangi aday kazandı ?

Hatay'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, kazandı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. İlçelerde ise AK Parti 8, CHP 4, MHP, BBP ve TİP 1'er başkanlık kazandı.

Hatay'da hangi aday kazandı ?
Hatay'da hangi aday kazandı ?
Video için play'e tıklayın

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 78 bin 130 seçmeni olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, kazandı. Böylece deprem bölgesi Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre Altınözü Belediyesi'ni AK Parti'li Rifat Sarı, Antakya Belediyesi'ni AK Parti'li İbrahim Naci Yapar, Hassa Belediyesi'ni AK Parti'li Selahattin Çolak, İskenderun Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediyesi'ni AK Parti'li Ömer Erdal Çelik, Payas Belediyesi'ni AK Parti'li Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi'ni AK Parti'li Ahmet Yumuşak, Yayladağı Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Yalçın, Belen Belediyesi'ni MHP'li İbrahim Gül, Dörtyol Belediyesi'ni CHP'li Bahadır Amaç, Kumlu Belediyesi'ni BBP'li İbrahim Paç, Arsuz Belediyesi'ni CHP'li Sami Üstün, Defne Belediyesi'ni CHP'li Halil İbrahim Özgün, Erzin Belediyesi'ni CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Samandağ Belediyesi'ni TİP'li Emrah Karaçay kazandı.

# Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, Ak Parti, CHP, mart, Belediye, 2024, hatay

01 Nis 2024 - 07:00 DHA Hatay- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL