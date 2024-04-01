Kocaeli'de kaza: 9 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Adem T. yönetimindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Yusuf D. yönetimindeki 41 FD 151 plakalı cip çarpıştı. Cipin takla attığı kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 yolunun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.