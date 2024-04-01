Kocaeli'de kaza: 9 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Adem T. yönetimindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Yusuf D. yönetimindeki 41 FD 151 plakalı cip çarpıştı. Cipin takla attığı kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 yolunun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.