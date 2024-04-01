Etimesgut'ta Erdal Beşikcioğlu kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Beşikcioğlu 178 bin 608, MHP adayı Enver Demirel 103 bin 291 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 88,17 )

-Beşikcioğlu'nun özgeçmişi-

Erdal Beşikçioğlu, 1970'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimi İzmir Özel Türk Kolejinde tamamlayan Beşikçioğlu, İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki eğitimini 1993'te tamamlayan ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlayan Beşikçioğlu, 2015'te Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli oldu. Beşikçioğlu, evli ve 2 çocuk babası.