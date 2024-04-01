Etimesgut'ta Erdal Beşikcioğlu kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Beşikcioğlu 178 bin 608, MHP adayı Enver Demirel 103 bin 291 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 88,17 )
-Beşikcioğlu'nun özgeçmişi-
Erdal Beşikçioğlu, 1970'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimi İzmir Özel Türk Kolejinde tamamlayan Beşikçioğlu, İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki eğitimini 1993'te tamamlayan ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlayan Beşikçioğlu, 2015'te Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli oldu. Beşikçioğlu, evli ve 2 çocuk babası.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.