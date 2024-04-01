Keçiören'de Mesut Özarslan kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mesut Özarslan 232 bin 243, AK Parti adayı Zafer Çoktan 189 bin 304 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 95,88 )

-Özarslan'ın özgeçmişi-

Mesut Özarslan, 1976'da Sivas'ta doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özarslan, özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştı.

Mesut Özarslan, evli ve 3 çocuk babası.