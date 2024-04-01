Keçiören'de Mesut Özarslan kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mesut Özarslan 232 bin 243, AK Parti adayı Zafer Çoktan 189 bin 304 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 95,88 )
-Özarslan'ın özgeçmişi-
Mesut Özarslan, 1976'da Sivas'ta doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özarslan, özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştı.
Mesut Özarslan, evli ve 3 çocuk babası.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.