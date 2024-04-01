Özgür Özel'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgü Özel şu ifadelere yer verdi:
"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur.
Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.
— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 1, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.