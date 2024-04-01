Özgür Özel'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgü Özel şu ifadelere yer verdi:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."