01 Nis 2024 - 04:02- Siyaset G:

Özgür Özel'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgü Özel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel'den açıklama mask

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgü Özel şu ifadelere yer verdi:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

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01 Nis 2024 - 04:02 - Siyaset

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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