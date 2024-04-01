 Tekirdağ'da CHP'li Yüceer ilk kadın başkan oldu

Tekirdağ'da 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ilk kadın oldu. Ergene'de AK Parti'li Müge Yıldız Toprak, Kapaklı'da AK Parti'li Mustafa Çetin, Çorlu'da CHP'li Ahmet Sarıkurt, Malkara'da CHP'li Nergiz Karağaçlı Öztürk, Şarköy'de CHP'li Alpay Var, Hayrabolu'da CHP'le Tuncer Başoğlu, Süleymanpaşa'da CHP'li Volkan Nallar, Marmaraereğlisi'nde CHP'li Mustafa Onur Bozkurter, Çerkezköy'de CHP'li Vahap Akay, Saray'da CHP'li Abdül Taşyasan, belediye başkanlığını kazandı.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 1973 yılında Malatya'da doğdu. İlköğrenimini Ankara Güven İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Ankara Güven Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yüceer, Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy'de Sağlık Bakanlığı kadrosunda hekim olarak çalıştı. Ardından işyeri hekimi olarak görev yaptı. 24-25-26 ve 27'nci dönem CHP Tekirdağ Milletvekili olarak seçilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.