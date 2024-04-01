Adıyaman'da CHP'li Tutdere kazandı

Adıyaman'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 49'unu alan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Parti'li Mehmet Can Hallaç, Besni ilçesinde AK Parti'li Reşit Alkan, Tut ilçesinde AK Parti'li Ercan Öncebe, Sincik ilçesine AK Parti'li Mehmet Korkut, Samsat ilçesinde AK Parti'li Halil Fırat, Gerger ilçesinde AK Parti'li Erhan Aksoy, Gölbaşı ilçesinde CHP'li İskender Yıldırım, Çelikhan ilçesinde Deva Partili Mahmut Şahin seçimin galibi oldu.
ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?
1976 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 2001 yılından itibaren Adıyaman Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık ve uzman arabulucu olarak görev yaptı. Adıyaman Barosunda Baro Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Barolar Birliğinde Çocuk Hakları Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 27. Dönem CHP Adıyaman Milletvekili olarak TBMM'yi girdi. Tutdere evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.