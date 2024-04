Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde gayri resmi sonuçlara göre, İstanbul'da İBB Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu yeniden kazandı. İmamoğlu'nu destekleyenler akşam saatlerinden itibaren Saraçhane'de İBB Başkanlık binası önünde toplanmaya başladı. İmamoğlu da CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki açıklamalarından sonra Saraçhane'ye geldi. CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney ve CHP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu da Saraçhane'de İmamoğlu'na eşlik etti. İmamoğlu, alanda konuşma gerçekleştirdi.

"16 MİLYON KAZANDI"

İmamoğlu, "Merhaba İstanbul, 16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı, kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. İstanbul'a, bütün insanlarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin en ön saflarındaki mini minnacık çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin pırlanta gibi, ülkeye birlikte umutla koşacağımız gençlerine hayırlı olsun. Bu şehrin kadınlarına, bu şehrin annelerine, bu şehrin beyefendilerine, emeklilerine hayırlı olsun. Bu şehre değer katan 16 milyon insanına, bu şehrin çeşitliliğine, bu şehrin bütün insanlarına, bu şehrin inançlarına, bu şehrin kadim kültürüne, bu şehrin kadim dillerine, bu şehrin kadim her duygusuna hayırlı uğurlu olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, bu şehrin, milletin her ferdine, her inancına; Alevisine Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine… Bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkezleri, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. Bu şehrin inançlarına; Hristiyanına, Musevisine, Ermenisine, Süryanisine hayırlı olsun" dedi.

"SEÇİLEN SEÇİLENE SAYGI GÖSTERECEK"

İmamoğlu, "İstanbul'un bu akşam verdiği tarihi mesajı, nasıl ki bize vermişse, hükümet yetkililerine de verdi. Verdiği talimat şu. İstanbul'a hizmet edene, seçilen seçilene saygı gösterecek. Doğru mu? Seçilen, seçilene zulüm yapamaz, dayatmacılık yapamaz, vesayet kuramaz. Doğru mu? Ne dediniz? Kanal yok, İstanbul var. Kanal bitti, İstanbul yaşayacak. Ve seçilmiş yöneticileri yok saymak değil, onlarla çalışmak var demiştir. Onlarla istişare var demiştir. Kontrolsüz denetim gücü yok; mertçe, adilce mücadele var demiştir. Belediyeye ait kurumların yapısını değiştirerek, çözümleri engelleme yok UKOME gibi. İstanbullunun her sorununa ortak çalışma, ortak masa var demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak' demiştir. Öyle değil mi? 'Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme' demiştir. İstanbullu daha ne desin? Siz her mesajı verdiniz, bakacağız, alacaklar mı, Almayacaklar mı? Umarım alırlar" ifadelerini kullandı.

“BU ANLAYIŞ KAZANMAYA DEVAM EDECEK"

İmamoğlu, “İstanbul olarak bize dediniz ki israf dönemi bitti, temelli kapandı. Tasarruf ve bereket dönemi başladı. İstanbul'da milletin parasının millete verildiği dönem başladı. Partizanlık bitti, yok. Liyakat var, adalet var. Dayanışmacı halkçı belediyecilik var. Dedi ki seçmen; bu anlayış kazanmaya devam edecek" şeklinde konuştu.