İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun bir çalışma döneminin sonucunda başarıya ulaştıklarını ifade etti. İmamoğlu, "Bugün, demokratik mücadele veren herkesin zaferidir. İstanbul'a hizmet etmek için buradayız" dedi.

Seçim sonuçlarına göre İstanbul'da 26 ilçenin belediye başkanlığını kazanan İmamoğlu, bu başarının arkasında yoğun bir kampanya ve halk desteğinin olduğunu vurguladı. Ancak, kazanılan ilçelerdeki oy sayılarının titizlikle incelendiğini ve itirazların olabileceğini belirtti.

İmamoğlu, seçim zaferlerinin ardından üsluplarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirterek, dürüst, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışını sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'da yaşanan sorunlara çözüm bulma konusundaki kararlılıklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

İmamoğlu, belediye meclisinde çoğunluğu elde etmeleriyle birlikte ilk icraatlarının ne olacağına ilişkin sorulara ise, önceliklerinin İstanbul'a hizmet olduğunu ve muhalefetle işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, İstanbul'un yaşadığı ulaşım sorunlarına dair yapılan çağrılara da değinen İmamoğlu, bu konuları çözmek için çaba göstereceklerini belirtti.