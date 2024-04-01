İzmir’de kazanan CHP oldu

İzmir’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’nin adayı Cemil Tugay seçildi. İlçe belediye başkanlıklarında ise 28’i CHP’li, 1 MHP’li, 1 AK Parti'li aday kazandı.

Aliağa’da MHP’li Serkan Acar, Balçova’da CHP’li Onur Yiğit, Bayındır’da CHP’li Davut Sakarsu, Bayraklı’da CHP’li İrfan Önal, Bergama’da CHP’li Tanju Çelik, Beydağ’da CHP’li Şakir Başaran, Bornova’da CHP’li Ömer Eşki, Buca’da CHP’li Görkem Duman, Çeşme’de CHP’li Lal Denizli, Çiğli’de CHP’li Onur Emrah Yıldız, Dikili’de CHP'li Adil Kırgöz, Foça’da CHP’li Saniye Bora Fıçı, Gaziemir’de CHP’li Ünal Işık, Güzelbahçe’de CHP’li Mustafa Günay, Karabağlar’da CHP’li Emine Helil İnay Kınay, Karaburun’da CHP’li İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka’da CHP’li Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, Kemalpaşa CHP’li Mehmet Türkmen, Kınık’ta CHP’li Sema Bodur, Kiraz’da CHP’li Nasuh Coşkun, Konak’ta CHP’li Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menderes’te CHP’li İlkay Çiçek, Menemen’de AK Parti'li Aydın Pehlivan, Narlıdere’de CHP’li Erman Uzun, Ödemiş’te CHP’li Mustafa Turan, Seferihisar’da CHP’li İsmail Yetişkin, Selçuk’ta CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire’de CHP’li Hayati Okuroğlu, Torbalı’da CHP’li Övünç Demir, Urla’da CHP’li Selçuk Balkan seçimin galibi oldu.

CEMİL TUGAY

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Evli, 2'si kız 1'i erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca biliyor. 31 Mart 2019 tarihinden bu yana Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.