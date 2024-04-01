AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Ankaralılar, Seçimler demokratik bir olgunlukla tamamlanmış, vatandaşımızın iradesi tecelli etmiştir. Milletimizin takdiri başımızın üstünedir. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini ve duasını hissettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin kararı ile görevlendirilen tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun."
Değerli Ankaralılar,— Turgut Altınok ?? (@turgutaltinok06) March 31, 2024
Seçimler demokratik bir olgunlukla tamamlanmış, vatandaşımızın iradesi tecelli etmiştir. Milletimizin takdiri başımızın üstünedir. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini ve duasını hissettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.…
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.