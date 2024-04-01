AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Ankaralılar, Seçimler demokratik bir olgunlukla tamamlanmış, vatandaşımızın iradesi tecelli etmiştir. Milletimizin takdiri başımızın üstünedir. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini ve duasını hissettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin kararı ile görevlendirilen tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun."