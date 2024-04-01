01 Nis 2024 - 02:23- Gündem G:

"Tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

"Tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum" mask

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Ankaralılar, Seçimler demokratik bir olgunlukla tamamlanmış, vatandaşımızın iradesi tecelli etmiştir. Milletimizin takdiri başımızın üstünedir. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini ve duasını hissettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin kararı ile görevlendirilen tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun."

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01 Nis 2024 - 02:23 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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