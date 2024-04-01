- Gündem

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından 'Büyük Türk Milleti' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde milletimiz kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koymuştur. En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İYİ Parti olarak seçilen belediye başkanlarını da kutluyor ve milletimize yerelde başarılı hizmetler yapmalarını diliyoruz. Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritası dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin milli çıkarlarını ve her Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar korumaya odaklı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerek belediye başkanlıkları gerekse belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak milletimizle paylaşacağız" dedi.

# İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir, Belediye, olarak, Türkiye, sosyal, İyi Parti, olduğu

01 Nis 2024 - 02:19 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL