İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama

Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından 'Büyük Türk Milleti' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde milletimiz kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koymuştur. En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İYİ Parti olarak seçilen belediye başkanlarını da kutluyor ve milletimize yerelde başarılı hizmetler yapmalarını diliyoruz. Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritası dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin milli çıkarlarını ve her Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar korumaya odaklı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerek belediye başkanlıkları gerekse belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak milletimizle paylaşacağız" dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.