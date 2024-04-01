01 Nis 2024 - 02:01- Siyaset G:

İmamoğlu sorulara cevap veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında açıklama yapıyor.

İmamoğlu sorulara cevap veriyor mask

İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu  yerel seçimin ardından katıldığı  bir televizyon programında açıklama yapıyor.

Detaylar gelecek..

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01 Nis 2024 - 02:01 - Siyaset

Mahreç  Zehra Önen

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