"İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olsun"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım kıymetli mensuplarımız değerli İstanbullular bugün 31 Mart‘ta ülkemiz İstanbulumuz ve milletimiz için çok önemli bir seçim sürecini hep birlikte yaşadık yaşamaya devam ediyoruz büyük bir demokratik olgunlukla süreci yürüttüğümüz seçimlerimiz milletimize ülkemize İstanbullu kardeşlerimize hemşerilerimiz hayırlı olsun diyorum bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın tüm sandığa giden iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize öncelikle her vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum.

Yine bu süreçte bize inanan bizimle birlikte yol yürüyen projelerimizi hayallerimizi paylaştığımız bu projeler ve hayallerle birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum yine bu süreçte bizden dualarını esirgemeyen İstanbulların bir kardeşi bir evladı olarak bizi bağrına basan tüm İstanbul hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum gerçekten kıymetli başkanımız da ifade ettiği gibi 90 gündür sahada bir fiil İstanbul’un 39 ilçesinde teşkilatlarımız milletvekillerimizle belediye başkan adaylarımızla başkanlarımızla değerli basın mensuplarımızla birlikte vatandaşımıza gittik elimiz döndüğünce projelerimizi eserlerimizi hayallerimizi paylaştık bizi her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağıra bastı bizi bir kardeşi bir evladı olarak gördü o yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize hemşerilerimiz çok çok teşekkür ediyorum yine bugün sahur saati itibari ile sandıkta görev yapan sandık kurularımıza teşkilatlarımıza 90 gündür evinden işinden ailesinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımız başta kıymetli başkanım il başkan yardımcıları milletvekilleri Benimle birlikte yol yürüyen bu hayal için çalışan çabalayan her bir kardeşime çalışma arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum .

İstanbullu hemşerilerimiz Şundan emin olsunlar ki Murat kardeşleri İstanbul’un muradı İstanbul için İstanbullular için çalışmaya devam edecek biz yine sokakta olacağız biz yine milletimizin yanında olacağız milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbullu hemşerilerimiz için gece gündüz Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz elbette bizler de milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız biz daima milletimizin huzuru milletimizin refahı için çalışan kadrolarız aynı anlayışla çalışacağız büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız ülkemizin geleceği daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz için milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz inşallah bu yolda 22 yıldır olduğu gibi yine hem ülkemiz hem de vatandaşımıza el ele verip zor günleri beraber nasıl atlattıysak yine aynı anlayışla çalışıp çabalayıp ülkemizi inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bu çalışmayı aynı gayretle sürdüreceğiz Ben başta Sayın cumhurbaşkanımız bize inandığı için bize bu görevi tevdi ettiği için çok çok teşekkür ediyorum yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanımız Devlet Bahçeli içinde gerçekten o da büyük bir emek sarf etti ona çok teşekkür ediyorum teşkilatlarımıza çok çok teşekkür ediyorum Büyük Birlik Partisi yine Cumhur İttifakımızın için de bizimle beraber bu doksanlık günlük süreçte yol yürüdüler cumhur ittifakımızın tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkürü de milletimize İstanbullulara yapmak istiyorum Gerçekten gittiğimiz her yerde o sevgiyi o heyecanı gördük Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin diyorum Allah bahtımızı açık etsin diyorum inşallah bugün milletimizin sana yansıyan iradesiyle birlikte biz de üstümüze düşen vazifeleri görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız biz bugün bir Milat olarak kabul Edip başkanın da ifade ettiği gibi eksiğimiz ise o eksiği gidermek için yine tüm teşkilatlarımızla birlikte sade olacağız yarından itibaren yine milletimize gideceğiz ben bu süreçte yine seçilen belediye başkanlarımız meclis üyelerimizi muhtarlarımızı tebrik ediyor tekrar bu seçimlerin İstanbulumuza milletimize ve tüm Türkiyemize hayırlı olmasını diliyor sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum sağ olun."