"1 milyonun üzerinde farkla birinci durumdayız"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Başkanlığı’nda seçim sonuçlarını takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy sayımı devam ederken, ikinci kez açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte kameraların karşısına geçen İmamoğlu, sonuçların yüzde 96’sının ellerinde olduğunu ve 1 milyonun üzerinde bir fark ile önde olduklarını ifade etti. Mevcut 14 belediyede kayıp vermediklerini ve 11 belediyeyi daha kazanmak üzere olduklarını söyledi.

“YÜZDE 52’YE YÜZDE 39 BUÇUK CİVARINDA BİR OY ORANI İKİ RAKİP ARASINDAKİ FARKI TARİFLEMEKTE"

Seçimi kazandıklarını ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, “Öncelikle ifade etmek isterim ki en son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde, teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle yüzde 96’sının sonuçları elimizde var. Ve 1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibarıyla artık yeni dönemdeki yetkiyi, İstanbul halkı 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları Yüksek Seçim Kurulu; ilçeler, il ve yüksek seçim kurulu rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan. Ama şu an itibarıyla 1 milyonun üzerinde bir oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur diyebilirim. Ve açıkçası yüzde 52’ye yakın bir oy oranımızla yüzde 39 buçuk civarında bir oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bunun yanı sıra bizi tabii mutlu eden hedeflerimizin, ilçeler noktasında da büyük oranda gerçekleşmiş olmasıdır. 14 belediyemiz bize daha önceki dönemde de yönettiğimiz 14 belediyemizin tamamında görevimize devam edeceğimiz belediyeler noktasında hiçbir sorun yaşamadık. Yanı sıra 11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş, neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçelerimiz. Bu ilçeler Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile. 11 ilçemiz bunlar ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini de ifade etmek isterim. Dolayısıyla ilçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında yoğun emek gösteren arkadaşlarıma buradan çok ama çok teşekkür ediyorum ve süreçlerin henüz bitmediğini, ilçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını, bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımızın belirlediği şekliyle il başkanlığımıza ulaştırılan ya da ulaştırılacağı ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasını buradan sevgili yol arkadaşlarımıza, il başkanımızla birlikte iletmeyi bir borç biliyoruz" şeklinde konuştu.

“ÖZELLİKLE GENÇLER FİKİRLERİNİ KORKUSUZCA HAYKIRA HAYKIRA İFADE EDECEKLER"

‘Yarın yepyeni, pırıl pırıl bir sabaha uyanacağız’ diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, “Milletimizin yeni bir heyecana, yeni bir umuda ihtiyacı vardır. Siz bu umudu sandıkta ateşlediniz. Çok da güzel yaptınız. Bu anlamda İstanbul'un muhafızları olarak görevinizi yaptınız. Sevgili İstanbul'un muhafızları yarından itibaren uzun yıllardır bizi ayrıştıran kutuplaşma yerini çok sıcak bir kucaklaşmaya bırakacak. Uzun yıllardır siyasete sinmiş rakibini düşman gören o değil artık sönecek millet nezdinde hiç değer görmeyecek. Yerine saygı ve sevgi dili hakim olacak. Uzun süredir hasret kaldığımız demokrasi bağrımızda ve demokrasiyi bir şekilde açığa çıkarma noktasındaki o sıkıntımızı bu seçimle birlikte açığa çıkarttık ve sandıklardan coşa coşa demokrasi rüzgarı fışkırdı. Bu akşamdan itibaren demokrasi Saraçhane'den meydanlara, sokaklara, üniversitelere, kahvehanelere, kent lokantasına, hatta İstanbul'un tüm köftecilerine yayılacak. İstanbul'da vatandaşlar ama özellikle gençler fikirlerini korkusuzca haykıra haykıra ifade edecekler. Kadınlar sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta cesurca mücadelelerini güçlendirecekler. İşçiler, emekçiler, adil yaşam taleplerini yüreklilikle dillendirecekler. Emekliler yılların alın terinden doğan haklarının bu seçimle, merkezi iktidara da haykırmış oldular. Ve iktidarın tüm bileşenlerini hükümetin tüm bileşenlerini, bakanlarını, kurumlarını, kurullarını, göreve sert bir şekilde davet etmiş oldular. Bir yıldır verdikleri sözün tutulmaması noktasında vatandaş onlara derin bir mesaj vermiştir. Bu şehrin çok güzel, derin ve kadim renkleri. Bu şehrin insanları, bu şehrin Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Çerkezleri, Anadolu'nun tüm şehirlerinde buraya göç etmiş İstanbullular bu şehirde haklarını özgürce savunacaklar, insanlarımızın tamamı hür ve eşit bir biçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukukları çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını derin bir biçimde hissedecekler" ifadelerini kullandı.