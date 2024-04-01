01 Nis 2024 - 00:31 - Siyaset

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler seçimi ile ilgili AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlara hitap ediyor.