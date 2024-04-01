Bolu yeniden Tanju Özcan dedi

Bolu’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, ikinci kez belediye başkanı seçildi. Özcan’ın seçimi kazanmasının ardından binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi'ndeki Bolu Belediyesi binası önünde toplandı. Binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla havai fişekler eşliğinde Özcan’ın zaferini kutladı. Başkan Özcan, eşi Meral Özcan ile birlikte belediye binasının balkonundan vatandaşlara karanfil attı. Alanı dolduran kalabalığa seslenen Özcan, partililere teşekkür etti. Başkan Özcan, vatandaşların ‘Cumhurbaşkanı Tanju Özcan’ şeklindeki sloganlarına, "Nasipse ona da sıra gelecek. Bende o cesaret var. Siz de benim arkamda dimdik duruyorsunuz. Neden Bolu’dan bakanlar, cumhurbaşkanları çıkmasın" dedi.

Özcan, "Arkamda çok daha büyük bir belediye meclisi var. 24 arkadaşım ile birlikte Bolu Belediyesini yöneteceğiz. Artık il genel meclisinde daha güçlüyüz. Hep birlikte Bolu’yu yeni bir noktaya getirmeye çalışacağız. Bugün Türkiye’de enteresan şeyler oldu. Emekli dedi ki artık bizim paramızı sığınmacılara peşkeş çekme. Artık yeter. İnşallah o mesajı almışlardır" diye konuştu.

Vatandaşlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy yaparak Başkan Özcan’ın başkan seçilmesinin coşkusunu yaşadı.

4 ilçeyi CHP, 4 ilçeyi AK Parti aldı

İlçelerde ise Dörtdivan’da AK Partili Hamza Efe, Gerede’de AK Partili Mustafa Allar, Göynük’te CHP’li Ali Oral, Kıbrıscık’ta CHP'li Emin Tekemen, Mengen’de AK Partili Vural Turan, Mudurnu’da CHP’li Doğan Onurlu, Seben’de CHP’li Uygar Oturakdaş ve Yeniçağa’da AK Partili Recayi Çağlar seçimi kazandı.

Tanju Özcan kimdir?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukat olarak çalıştı. Bolu Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu. Özcan, 22 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde gelerek Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili seçildi. 24'üncü dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi oldu. 24'üncü dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 25'inci dönemde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu Milletvekili seçildi.

Tanju Özcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Bolu İli Belediye Başkan adayı seçildi. Başkan Özcan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde ikinci kez belediye başkanı seçildi.