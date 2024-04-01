Özgür Özel'den zafer konuşması!

Zeynep Sude Yeşil - Melisa Sapaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere hitap etmek üzere CHP Genel Merkez binası önünde bir konuşma yaptı.

Özel, "Tarihi bir sonuç elde ettik. Hiçbirimizi mahcup etmeyen, oy veren kimseyi pişman etmeyen beş kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum" dedi

"Öncelikle sabahtan kalkıp çayı koyan, birazdan gelir diyen baba ocağının çorbasını kaynatan örgüt emekçilerimize, tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Genel merkezde çalışanlarımızda başlayarak CHP'nin tüm kademelerinde görev yapan, tüm emekçileri ve tüm gönüllüleri yürekten kutluyorum. Kadın kolları genel başkanımızın, gençlik kolları genel başkanımızın şahsında kadın ve gençlik kollarını tebrik ediyorum.

Aday adayı olma cesaretini gösteren, belediye meclisi üyesinden belde belediye başkan adayına, ilçe belediye başkan adaylarından il ve büyükşehir adaylarımıza kadar tüm aday adaylarını, aday gösterilmediği gün adaydan önce kalkanları, adaydan çok çalışanları, küsmeyeni, darılmayanı, Atatürk'ün partisinin ağırlığını taşıyan herkesi yürekten kutluyorum.

Tüm siyasi partilerin kazanan kaybeden tüm adaylarını yakasında bir parti rozeti olmadan arkasında bir parti olmadan aday olan bütün muhtar adaylarını ve kazanan muhtarlarımızı kutluyorum.

Ve CHP'nin üçü yanımda olan özellikle Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da ve Antalya'da geçen seçimlerde 2019'da AK Parti'den büyükşehirleri devralıp, pandemi, yangın, sel ve depremde kendi illerinde bütün Türkiye'de hiçbirimizi mahçup etmeyen, oy veren kimseyi pişman etmeyen 5 kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum.

Başladığı yarışı rakibinin tam 2 kat farkla kazanan Mansur başkanı. Bir Cumhurbaşkanı 17 Bakana karşı seçim kazanan Ekrem Başkanı... Muhteşem bir seçim sonucuna imza atan Vahap Seçer'i, Adana gibi başkan Zeydan Karalar'ı, Antalya'yı iki kez üst üste kazanma başarısı gösteren Muhittin Böcek'i kutluyorum.

Ayrıntılar geliyor...



