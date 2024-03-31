Tanju Özcan Bolululara teşekkür etti

İHA'nın haberine göre, Tanju Özcan, “Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak” dedi.