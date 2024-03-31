İHA'nın haberine göre, Tanju Özcan, “Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak” dedi.
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Tanju Özcan Bolululara teşekkür etti
Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu’da yeniden Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, Bolululara teşekkür konuşması gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.