Özel'den balkon konuşması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkez'de balkon konuşması yapıyor. Özel, Ankara'da yaptığı balkon konuşmasında, belediye başkan adaylarına teşekkür etti. İl belediye başkanlarını kutladı. Özgür Özel, özel olarak memleketi Manisa'ya teşekkür etti.