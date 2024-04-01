T.C. ANKARA 7. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin2022/44 esas sayılı dosyasında karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Volodymyr Lakeko' nun cezalandırılması talebi ile iş bu dava açılmış olup, tarafınıza tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından, duruşmaya gelmediğiniz takdirde CMK'nın 195. ve İİK' nın 349. maddeleri uyarınca yokluğunuzda 21/05/2024 tarihinde, saat 10:50'de duruşma yapılacağı ilanen tebliğ olunur.
DOSYA NO : 2022/44 Esas
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.