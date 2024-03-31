"Halkın vicdan ittifakına teşekkür ediyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nda, seçimi kazandıklarını duyurdu. İmamoğlu, İstanbul'da seçimin henüz bitmediğini, birçok ilçede diğer partilerle başabaş gittiğini belirtti. Seçmene teşekkür etti.