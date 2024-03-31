"Halkın vicdan ittifakına teşekkür ediyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nda, seçimi kazandıklarını duyurdu. İmamoğlu, İstanbul'da seçimin henüz bitmediğini, birçok ilçede diğer partilerle başabaş gittiğini belirtti. Seçmene teşekkür etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.