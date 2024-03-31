Zeydan Karalar'dan liderlik sözü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Seyhan ilçesindeki seçim ofisinde açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre önde olduklarını belirten Karalar, "Kazanıp, 5 yıl hizmet yaptığım bir yerde tekrar kazanamasaydım, suçlu bendim. Seyhan’dan sonra halkımız bizi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Bu seçimde de ittifak olmadan 10 puan farkla seçimi kazanmak çok önemli. Mevcut ilçelerimize birkaç ilçe daha ekliyoruz. Yüreğir’de sandıkların yüzde 65’i sayıldı. Yüzde 3,5- 4 puan orada öndeyiz. Tufanbeyli, Yumurtalık, Karataş, İmamoğlu ve Aladağ’ı kazandık. Pozantı'da müthiş bir çekişme var. İtirazlar olur. Adana’da son durum böyle. Sokaklar dolu, bizim halkımız böyle önde bitirmemizi bekliyordu. Adana halkını sevindirdiğim için olağanüstü mutluyum" dedi.

Adana halkına teşekkür konuşmasını, Büyükşehir Belediyesi binasında yapacağını kaydeden Karalar, "Biz imzalı tutanaklarla konuşuyoruz. Bizler olduğumuz sürece zaten Adana’da bir manipülasyon söz konusu olmaz. Bunu yapmaya teşebbüs eden de olmaz. En büyük başarımız, sandıktaki imzalı tutanakları almak. Bu da bizim ödülümüz. Örgütümüze buradan çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen saat 23.00’ten sonra bir konuşma yapacağız" diye konuştu.

Adana’yı yeniden bölgenin en önemli ili yapmak için çalışacağını belirten Karalar, "Özellikle ulusal televizyonlarda İstanbul, Ankara ve İzmir önde diye haberler var. Onlar da bizim gözbebeğimiz ancak Adana, Bursa, Aydın, Antalya ve daha birçok ilde CHP önde. Adana nüfus olarak 4’üncü il olmayabilir ama iddiam odur ki Adana’yı tekrar bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapmak için çalışacağız. Haber kanallarında hava raporu okunurken, 4’üncü il olarak Adana sayılırdı. Onu da tekrardan gündeme getireceğiz. Adana hafife alınacak bir il değildir" dedi.