CHP ilçe başkanlığında balkon çöktü

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Denizli'in Tavas ilçesinde, CHP Adayı Kadir Tatık'ın önde olması nedeniyle partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı. Bu sırada iki katlı parti binasının birinci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.