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CHP ilçe başkanlığında balkon çöktü

Denizli Tavas'ta, CHP ilçe başkanlığı binasında seçim kutlaması sırasında balkon çöktü, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

CHP ilçe başkanlığında balkon çöktü mask
CHP ilçe başkanlığında balkon çöktü
CHP ilçe başkanlığında balkon çöktü
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Denizli'in Tavas ilçesinde, CHP Adayı Kadir Tatık'ın önde olması nedeniyle partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı. Bu sırada iki katlı parti binasının birinci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

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31 Mar 2024 - 23:24 DHA Denizli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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