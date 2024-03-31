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MERAL AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultay kararı alacağı ve genel başkanlığa aday olmayacağı belirtildi.

MERAL AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR mask

31 Mart 2024  Yerel Seçimlerinde büyük yenilgiye uğrayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gideceği ve aday olmayacağı belirtildi. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı. İbrahim Özkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı." Daha önce de Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya davet etmişti

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31 Mar 2024 - 23:14 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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