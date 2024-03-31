MERAL AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde büyük yenilgiye uğrayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gideceği ve aday olmayacağı belirtildi. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı. İbrahim Özkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı." Daha önce de Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya davet etmişti