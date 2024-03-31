31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde büyük yenilgiye uğrayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gideceği ve aday olmayacağı belirtildi. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı. İbrahim Özkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı." Daha önce de Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya davet etmişti
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MERAL AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultay kararı alacağı ve genel başkanlığa aday olmayacağı belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.