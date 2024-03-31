Mansur Yavaş'tan zafer konuşması!

Zeynep Sude Yeşil - Melisa Sapaz

Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlarla zafer kutlaması yaptı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllülerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimde de asıl kahramanlarımız sizler, isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak, bir kaldırım taşını bile eksik bırakmayacak şekilde çalışan, başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum.

* Nasıl selde, yangında, depremde ülkemizin bütün dertli anlarında en önde ve hep birlikte yardımına koştuysak, şu andan itibaren hiç kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız.

* Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşerilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankara’nın helal oylarıyla tüm Türkiye’de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir.

* Ankara’da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara’da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. O milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı. Yatırım yapmaya devam edeceğiz.

* Seçim sonuçları, bize olduğu kadar bu ülkede siyaset yapan herkese de bir yol haritası çiziyor.”