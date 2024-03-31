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CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor

İzmir'de seçimi takip eden CHP'liler, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın çağrısı sonrasında, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı.

CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor mask
CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor
CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor
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Yurt genelinde yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıklarda CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın önde olduğunu gören vatandaşlar, Tugay'ın da çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı. Türk ve parti bayraklarıyla meydana gelip meşaleler yakan vatandaşlar, kurulan platformun çevresinde şarkılara eşlik ediyor.

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31 Mar 2024 - 22:58 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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