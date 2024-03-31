CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor

Yurt genelinde yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıklarda CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın önde olduğunu gören vatandaşlar, Tugay'ın da çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı. Türk ve parti bayraklarıyla meydana gelip meşaleler yakan vatandaşlar, kurulan platformun çevresinde şarkılara eşlik ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.