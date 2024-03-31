CHP TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PARTİSİ

31 Mart 2024 Yerel Seçim heyecanı sürüyor. Türkiye genelinde açılan sandık sayısı yüzde 63’e ulaşırken, CHP Türkiye’nin en büyük partisi oldu. CHP yüzde 37.35 oy alırken, AKP yüzde 36.46‘da kaldı

2002 yılından bu yana, yapılan genel seçimler ve yerel seçimlerde birinci parti olan AKP 31 Mart 2024 Yerel Seçimleriyle ikinci parti durumuna düştü.