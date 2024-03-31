CHP TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PARTİSİ

31 Mart 2024 Yerel Seçim heyecanı sürüyor. Türkiye genelinde açılan sandık sayısı yüzde 63’e ulaşırken, CHP Türkiye’nin en büyük partisi oldu. CHP yüzde 37.35 oy alırken, AKP yüzde 36.46‘da kaldı
2002 yılından bu yana, yapılan genel seçimler ve yerel seçimlerde birinci parti olan AKP 31 Mart 2024 Yerel Seçimleriyle ikinci parti durumuna düştü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.