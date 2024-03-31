Yavaş: Bu Seçimin kaybedeni, Altınok'tur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, belediye binasının önünde bir konuşma yapıyor.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından saat 22.00'de Ankaralı vatandaşları belediye binasına davet eden Yavaş, coşkulu bir kalabalığa hitap ediyor.
Mansur Yavaş şunları söyledi:
"Tüm kadınlara, gençlere, emeklilere, STK'lara, kanaat önderlerine yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerine atılan iftiralara rağmen aileme de çok teşekkür ediyorum. Bize atılan iftiralara karşı aldığımız her solukta güçlerini yanında hissettiğimiz herkese teşekkür ediyorum. 2019'da kazandığımız cümleleri tekrarlıyorum. Bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Siyasi görüşlerimiz, dünyaya bakışımız farklı olabilir. Seçim bitti, rozetimizi çıkaracağız ve 6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceğiz.
Tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Bina kaybetti yeşil kazandı, imar baronları kaybetti, Ankaralı kazandı. Kimsenin yatağa aç girmesine sessiz kalmayacağız. Bu seçim sonuçları hepimize bir yol haritası çiziyor. Kutuplaştırmadan uzak durup başı dara düşenin yanına hızır gibi koşarsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.