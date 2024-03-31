Yavaş: Bu Seçimin kaybedeni, Altınok'tur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, belediye binasının önünde bir konuşma yapıyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından saat 22.00'de Ankaralı vatandaşları belediye binasına davet eden Yavaş, coşkulu bir kalabalığa hitap ediyor.

Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Tüm kadınlara, gençlere, emeklilere, STK'lara, kanaat önderlerine yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerine atılan iftiralara rağmen aileme de çok teşekkür ediyorum. Bize atılan iftiralara karşı aldığımız her solukta güçlerini yanında hissettiğimiz herkese teşekkür ediyorum. 2019'da kazandığımız cümleleri tekrarlıyorum. Bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Siyasi görüşlerimiz, dünyaya bakışımız farklı olabilir. Seçim bitti, rozetimizi çıkaracağız ve 6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceğiz.

Tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Bina kaybetti yeşil kazandı, imar baronları kaybetti, Ankaralı kazandı. Kimsenin yatağa aç girmesine sessiz kalmayacağız. Bu seçim sonuçları hepimize bir yol haritası çiziyor. Kutuplaştırmadan uzak durup başı dara düşenin yanına hızır gibi koşarsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz.