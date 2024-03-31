Özgür Özel açıklama yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Genel Merkez'de partililere ve parti için emek verenlere teşekkür etti. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır, kimsenin hezimeti değildir." dedi.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Genel Merkezimide açıklama yapıyorum https://t.co/zWX5NdtflY — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 31, 2024