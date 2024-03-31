Veli Gündüz Şahin: 'Görev yerlerimizi bırakmıyoruz'

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, 31 Mart seçimlerini yakından izliyor. Sosyal medya hesabından seçimle ilgili yaptığı paylaşımda Gündüz: "Değerli Hemşehrilerim; demokrasi şöleninde oy sayımı devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sandık başındaki arkadaşlarımız; son sandık açılana kadar, seçim sonuçlanana kadar görev yerlerimizi bırakmıyoruz. Hep Birlikte Kazanacağız!." dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.