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Veli Gündüz Şahin: 'Görev yerlerimizi bırakmıyoruz'

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, 31 Mart seçimleri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Veli Gündüz Şahin: 'Görev yerlerimizi bırakmıyoruz' mask

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, 31 Mart seçimlerini yakından izliyor. Sosyal medya hesabından seçimle ilgili yaptığı paylaşımda Gündüz:  "Değerli Hemşehrilerim; demokrasi şöleninde oy sayımı devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.  Sandık başındaki arkadaşlarımız;  son sandık açılana kadar, seçim sonuçlanana kadar görev yerlerimizi bırakmıyoruz. Hep Birlikte Kazanacağız!." dedi.

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31 Mar 2024 - 21:33 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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