Veli Gündüz Şahin: 'Görev yerlerimizi bırakmıyoruz'

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, 31 Mart seçimlerini yakından izliyor. Sosyal medya hesabından seçimle ilgili yaptığı paylaşımda Gündüz: "Değerli Hemşehrilerim; demokrasi şöleninde oy sayımı devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sandık başındaki arkadaşlarımız; son sandık açılana kadar, seçim sonuçlanana kadar görev yerlerimizi bırakmıyoruz. Hep Birlikte Kazanacağız!." dedi.