Ankara İlçelerinde Son Durum!

Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü devam ediyor.

Saat 21.00 itibarıyla Ankara ve ilçelerinde sonuçlar;