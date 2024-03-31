- Siyaset

Ankara İlçelerinde Son Durum!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Ankara İlçelerinde Son Durum! mask
Ankara İlçelerinde Son Durum!
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Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü devam ediyor.

Saat 21.00 itibarıyla Ankara ve  ilçelerinde  sonuçlar; 

Ankara İlçelerinde Son Durum!

# 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Ankara, Belediye, Belediye Başkanlığı, ISE, devam, sayım

31 Mar 2024 - 21:17 Ankara- Siyaset

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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