- Siyaset

Meral Akşener’i istifaya çağırdı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partinin lideri Meral Akşener'in istifasını talep etti.

Meral Akşener’i istifaya çağırdı mask
Meral Akşener’i istifaya çağırdı
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Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya çağırdı.

Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

Meral Akşener’i istifaya çağırdı

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31 Mar 2024 - 21:08 - Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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