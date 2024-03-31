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İstanbul'da 8 ilçe CHP’ye geçiyor

31 Mart seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte İstanbul'un ilçe sonuçları da yavaş yavaş netlik kazanıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın verilerine göre, Sancaktepe, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Eyüpsultan, Çatalca, Çekmeköy ve Tuzla'nın CHP'ye geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da 8 ilçe CHP’ye geçiyor mask

Saat 17.00 itibarıyla yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin önde gittiği görülürken ilçe başkanlıklarında da bazı değişiklikler yaşandı. İl başkanlığının elindeki verilere göre, 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kazanamadığı ancak bu seçimde kazanılan ilçeler arasında Sancaktepe, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Eyüpsultan, Çatalca, Çekmeköy ve Tuzla bulunuyor. Bu sekiz ilçede CHP'nin önde olduğu belirtiliyor. 2019 seçimlerinde Sancaktepe, Beyoğlu, Eyüpsultan, Tuzla, Çatalca, Çekmeköy ve Üsküdar'ı AKP kazanmışken Silivri'de MHP seçilmişti.

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31 Mar 2024 - 21:04 - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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