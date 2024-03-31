Saat 17.00 itibarıyla yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin önde gittiği görülürken ilçe başkanlıklarında da bazı değişiklikler yaşandı. İl başkanlığının elindeki verilere göre, 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kazanamadığı ancak bu seçimde kazanılan ilçeler arasında Sancaktepe, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Eyüpsultan, Çatalca, Çekmeköy ve Tuzla bulunuyor. Bu sekiz ilçede CHP'nin önde olduğu belirtiliyor. 2019 seçimlerinde Sancaktepe, Beyoğlu, Eyüpsultan, Tuzla, Çatalca, Çekmeköy ve Üsküdar'ı AKP kazanmışken Silivri'de MHP seçilmişti.
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İstanbul'da 8 ilçe CHP’ye geçiyor
31 Mart seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte İstanbul'un ilçe sonuçları da yavaş yavaş netlik kazanıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın verilerine göre, Sancaktepe, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Eyüpsultan, Çatalca, Çekmeköy ve Tuzla'nın CHP'ye geçmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.