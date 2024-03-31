31 Mart seçimlerini yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tugay'ın paylaşımı şöyle: Değerli yurttaşlarım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandık. İlçelerimizdeki güzel sonuçları takip ediyoruz.Görevliler dışında tüm İzmirli hemşehrilerimizi 22.00’de Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum." diye konuştu.
31 Mar 2024 - 20:56- Siyaset Güncelleme:
Tugay: "Belediye Başkanlığını Kazandık"
İzmir Belediye Başkanlığı Adayı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.