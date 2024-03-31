31 Mar 2024 - 20:56- Siyaset G:

Tugay: "Belediye Başkanlığını Kazandık"

İzmir Belediye Başkanlığı Adayı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tugay: "Belediye Başkanlığını Kazandık" mask

31 Mart seçimlerini yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tugay'ın paylaşımı şöyle: Değerli yurttaşlarım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandık. İlçelerimizdeki güzel sonuçları takip ediyoruz.Görevliler dışında tüm İzmirli hemşehrilerimizi 22.00’de Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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31 Mar 2024 - 20:56 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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