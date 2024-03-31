CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, 31 mart yerel seçimlerinde kutlama yapmayacaklarını açıkladı.

Tutdere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim;

Hepinizi bir kez daha sağ duyulu olmaya ve Adıyaman'ımıza sahip çıkmaya davet ediyorum...

Sandık Kurul üyelerimizden, müşahitlerden ve partimize ylaşan ıslak imzalı tutanaklardan anlaşıldığı üzere seçimleri önde götürüyoruz.

Adıyaman'ımızda 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımızın hatıralarına saygımız gereği, sonuçlar kesinleştiğinde asla kutlama yapmayacağız, konvoy oluşturmayacağız.

Biz Adıyaman'ız; biriz, beraberiz ve hep beraber sükunetle sonuçları karşılayacağız.

İlerleyen saatlerde Seçim Koordinasyon Merkezimizde sizlere hitap edeceğim..." ifadelerine yer verdi.