CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, 31 mart yerel seçimlerinde kutlama yapmayacaklarını açıkladı.
Tutdere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim;
Hepinizi bir kez daha sağ duyulu olmaya ve Adıyaman'ımıza sahip çıkmaya davet ediyorum...
Sandık Kurul üyelerimizden, müşahitlerden ve partimize ylaşan ıslak imzalı tutanaklardan anlaşıldığı üzere seçimleri önde götürüyoruz.
Adıyaman'ımızda 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımızın hatıralarına saygımız gereği, sonuçlar kesinleştiğinde asla kutlama yapmayacağız, konvoy oluşturmayacağız.
Biz Adıyaman'ız; biriz, beraberiz ve hep beraber sükunetle sonuçları karşılayacağız.
İlerleyen saatlerde Seçim Koordinasyon Merkezimizde sizlere hitap edeceğim..." ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.