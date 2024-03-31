- Gündem

'Kutlama yapmayacağız'

CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere 31 mart yerel seçimlerinde kutlama yapmayacaklarını açıkladı.

'Kutlama yapmayacağız'
Video için play'e tıklayın

CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, 31 mart yerel seçimlerinde kutlama yapmayacaklarını açıkladı.

Tutdere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "Sevgili hemşehrilerim;

Hepinizi bir kez daha sağ duyulu olmaya ve Adıyaman'ımıza sahip çıkmaya davet ediyorum...

Sandık Kurul üyelerimizden, müşahitlerden ve partimize ylaşan ıslak imzalı tutanaklardan anlaşıldığı üzere seçimleri önde götürüyoruz.

Adıyaman'ımızda 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımızın hatıralarına saygımız gereği, sonuçlar kesinleştiğinde asla kutlama yapmayacağız, konvoy oluşturmayacağız.

Biz Adıyaman'ız; biriz, beraberiz ve hep beraber sükunetle sonuçları karşılayacağız.

İlerleyen saatlerde Seçim Koordinasyon Merkezimizde sizlere hitap edeceğim..." ifadelerine yer verdi.

# 31 Mart yerel seçimleri, CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, CHP, Belediye, Sandık, mart, bir, sosyal

31 Mar 2024 - 20:44 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL