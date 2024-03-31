Erdal Beşikçioğlu fark yarattı!

Yerel seçimlerde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapatıldı.
İlk verilere göre:
ANKA (Saat 19:43)
CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu'nun oy oranı yüzde 61,45 olarak belirlendi.
MHP'nin adayı Enver Demirel'in oy oranı ise yüzde 35,78 olarak kaydedildi.
AA (Saat: 19:43)
CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu'nun oy oranı yüzde 54,41 olarak açıklandı.
MHP'nin adayı Enver Demirel'in oy oranı ise yüzde 29,57 olarak bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.