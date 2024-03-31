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Erdal Beşikçioğlu fark yarattı!

Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı seçimlerinde, CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu, ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre önde görünüyor.

Erdal Beşikçioğlu fark yarattı! mask

Yerel seçimlerde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapatıldı.

İlk verilere göre:

ANKA (Saat 19:43)

CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu'nun oy oranı yüzde 61,45 olarak belirlendi.

MHP'nin adayı Enver Demirel'in oy oranı ise yüzde 35,78 olarak kaydedildi.

AA (Saat: 19:43)

CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu'nun oy oranı yüzde 54,41 olarak açıklandı.

MHP'nin adayı Enver Demirel'in oy oranı ise yüzde 29,57 olarak bildirildi.

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31 Mar 2024 - 20:28 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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