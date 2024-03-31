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İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta Murat Kurum 1’inci çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi oy kullandığı sandıkta 114 oy alırken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise 126 oy aldı.

İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta Murat Kurum 1’inci çıktı mask

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi oy kullandığı sandıkta 114 oy alırken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise 126 oy aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı. Sandıktan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu’na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın’a ise 1 oy çıktı.

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31 Mar 2024 - 20:27 DHA İstanbul- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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