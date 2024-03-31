Mansur Yavaş; "Büyükşehir tamam"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum." dedi
# mansuryavas, Ankara, Belediye, Sandık, sosyal
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.