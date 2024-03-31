İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk seçim sonuçları hakkında basın açıklaması yaptı. İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sizleri İstanbul CHP İl Başkanlığı'mızdan selamlıyoruz. Bu aşamada siz kıymetli vatandaşlarımızı ve özellikle basın mensuplarımızı ama bir de sandık başında görev yapan dostlarımızı bilgilendirme ihtiyacı hissettik.Şu an itibariyle yüzde 40'a doğru giden bir oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda vatandaşımızın bize olan inancı, karşılığını göstermiş durumda. İyi verilerle, verileri takip ediyoruz.

Aynı zamanda çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var.

Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmiş olmakta. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz.

Bizim için önemli iki doküman daha var. Biri ilçe başkanlığı verisi biri de ilçe meclisi verisi. Bunlar bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta.

Sürece göre sayın Özgür Çelik ile birlikte açıklama yapabileceğiz. Bizim de gözümüz kulağımız 33 binin üzerinde bulunan sandığımızda sandık sorumlularında, sandık görevlilerinde."